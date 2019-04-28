إدوارد يهنئ جمهوره بعيد القيامة وشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: هنأ الفنان إدوارد جمهوره باحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام". نشر "إدوارد" صورة جديدة، كتب معلقًا عليها: "كل سنة وأنتم بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم". يُذكر أن إدوارد يشارك في السباق الدرامي لرمضان المُقبل بمسلسل "حكايتي"، من بطولة ياسمين صبري، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، وفاء عامر، إسلام جمال. وهو عمل من إخراج أحمد سمير فرج.

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