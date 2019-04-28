بضربة شمس.. كريم عفيفي ينقل إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: أصيب نجم "مسرح مصر" الفنان كريم عفيفي بضربة شمس، نُقل إثرها إلى المستشفى، وذلك أثناء تصويره مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، المقرر عرضه رمضان المقبل. نشر الفنان علي ربيع صورة له من المستشفى، عبر صفحته الشخصية بـ"إنستجرام". وكتب: "جت سليمة الحمد الله كله يهون علشان فكرة بمليون جنيه، احنا نموت عشان أنتوا تتبسطوا ألف سلامة يا كيمو ضربة شمس حلوة".​

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