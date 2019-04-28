"كنزي" ابنة عمرو دياب بإطلالة صيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت كنزي دياب، ابنة المطرب عمرو دياب، متابعيها بصور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وارتدت كنزي في الصور ملابس صيفية كاجوال، ونالت الصور إعجاب متابعيها وتحرص كنزي على نشر صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، يتفاعل معها متابعيها.

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