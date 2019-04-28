شاهد: ياسمين عبدالعزيز ثتير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

تحرص الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منذ اعلان طلاقها عل مشاركة جمهورها بأجدد اطلالاتها ونشاطاتها الفنية والشخصية عبر صفحتها على تطبيق “إنستغرام”، وباتت تنشر في الفترة الاخيرة صوراً من كواليس مسلسلها الجديد “لآخر نفس”، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

ونشرت مؤخراً صورة رومنسية من كواليس بجانن الفنان فتحي عبد الوهاب، وعلقت عليها كاتبة: “لآخر نفس رمضان 2019″، الامر الذي احدث ضجة كبيرة بين متابعيها الذين باتوا يلاحظون الراحة الكبيرة التي تعيش بها منذ اعلانها انفصالها بعد سنوات طويلة من الزواج. يذكر ان مسلسل “لآخر نفس” تدور احداثه في إطار درامي مشوق وحاول ياسمين من خلال صفحتها تشويق جمهورها بمشاهد ومقاطع طريفة من التصوير.