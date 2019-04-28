شاهد: أحمد سعد يفاجئ الجمهور بهذا التّصريح.. هل قصد سمية الخشاب؟

نشرتْ الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، تصريحًا مقتضبًا للفنان، أحمد سعد يقول فيه: “الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عليه، تبقى مش تمام!”. ويبدو أنّ بسمة أرادتْ تشويق وإثارة حماس الجمهور لبرنامجها، حيث كتبتْ عبر صفحتها على إنستغرام: “أحمد سعد في تصريح صادم لشيخ الحارة”، مضيفة: “شيخ الحارة الموسم الثالث هيبقى ضرب نار”.

واعتبر روّاد مواقع التّواصل، أنّ أحمد سعد، يقصد بهذا التّصريح طليقته الفنانة سمية الخشاب، التي تحدثت كثيرا عن أزمة طلاقها، إمّا عبر الأغاني غير المباشرة، أو خلال اللقاءات الإعلاميّة. وعلى الجانب الآخر، كان أحمد سعد، يحرص على التزام الصّمت، منذ إعلان طلاقه من سمية الخشاب. ومن المقرّر أنْ يتمّ عرض حلقة أحمد سعد كاملة ببرنامج” شيخ الحارة”، في شهر رمضان المقبل.