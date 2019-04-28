قمر جديد وكعبة حلوى في نادي السينما الأفريقية

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يعرض نادي السينما الأفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبدالوهاب ، السبت 4 مايو في تمام السابعة مساء بسينما الهناجر الفيلم التسجيلي الطويل قمر جديد للمخرجة فيليبا نديسي – هيرمان من كينيا.
تدور أحداث الفيلم حول رحلة إلى جزيرة "لامو"، تتلخص في التغيرات التي طرأت على بيئة مجتمع "لامو"، حيث تحول من بلدة مغمورة إلى مدينةذات ميناء ضخم .
كما يعرض الفيلم الروائي القصير "كعبة حلوى" للمخرج عبدالحميد بوشناق من تونس وتدور أحداث الفيلم حول "مهدي" شاب خريج، يبدأ حياته المهنية بالعمل كحاجب. يملؤه الأمل والتفاؤل، بدعم من والدته التي تحبه وتفخر به، يذهب إلى يومه الأول بالعمل، ولكن لم تسر الأمور كما كان مُخططًا لها. يضايقه
نادي السينما الأفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام ، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري والشريك الإعلامي dmc وبالتعاون مع محافظة الأقصر .
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