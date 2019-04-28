كريم عفيفي في المستشفي والسبب "فكرة بمليون جنيه"

نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة أعلن من خلالها دخول الفنان علي ربيع المستشفي بسبب مسلسله "فكرة بمليون جنيه" .
كاتبًا:"جت سليمة الحمد الله كله يهون
يذكر أن مسلسل فكرة بمليون جنيه من تأليف إياد
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