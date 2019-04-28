نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة أعلن من خلالها دخول الفنان علي ربيع المستشفي بسبب مسلسله "فكرة بمليون جنيه" . كاتبًا:"جت سليمة الحمد الله كله يهون Advertisements علشان فكرة بمليون جنيه..إحنا نموت عشان انتو تتبسطو ألف سلامة يا كيمو ضربة شمس حلوة". علشان فكرة بمليون جنيه..إحنا نموت عشان انتو تتبسطو ألف سلامة يا كيمو ضربة شمس حلوة". يذكر أن مسلسل فكرة بمليون جنيه من تأليف إياد إبراهيم وإخراج وائل إحسان، وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، سهر الصايغ، مايان السيد، كريم عفيفي، وليد فواز، محمد محمود، أحمد سلطان، ولاء الشريف، إبرام سمير، حامد الشراب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد السيسي، خالد كمال، شريف رواش، خالد عليش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريم عفيفي في المستشفي والسبب "فكرة بمليون جنيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.