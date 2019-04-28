بعد أزمتها الأخيرة .. شيرين في حفل الرياض: "اسكت يا بؤي"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو من حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب فى الرياض، والذي أقيم أمس وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وكشف الفيديو تعليقا للفنانة شيرين عبد الوهاب وهى تمازح جمهورها قائلة: "اسكت يا بؤي" كنوع من التنبيه لنفسها حتى لا تتعرض إلى أزمات أخرى،

خاصة أن حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتيجة التحقيق معها فى واقعة حفل البحرين بنقابة المهن التمثيلية.

يذكر أن أحيت شيرين عبد الوهاب، أمس السبت، حفلها الأول بالعاصمة السعودية الرياض وسط حضور كامل العدد

لأكثر من 3500 فرد من مختلف الأسر العربية.

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب خضعت خلال الأيام القليلة الماضية للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية بتهمة الإساءة لمصر بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، وهي تقول: "هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني".

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وكثيرا ما تعرضت شيرين لانتقادات بسبب تعليقات قالتها في حفلات داخل وخارج مصر.