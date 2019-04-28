نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورًا من داخل كواليس مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل، وهي تقبلها الفنانة هيفاء وهبي تعبيرًا عنسعادتها بمشاركتها بالعمل كضيفة شرف خلال حلقتين.
يذكر أن المسلسل يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إنتاج شركة "سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى،
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هيفاء وهبي تقبل هنا الزاهد في كواليس "الواد سيد الشحات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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