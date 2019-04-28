بالصور.. هيفاء وهبي تقبل هنا الزاهد في كواليس "الواد سيد الشحات"

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورًا من داخل كواليس مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل، وهي تقبلها الفنانة هيفاء وهبي تعبيرًا عن

سعادتها بمشاركتها بالعمل كضيفة شرف خلال حلقتين.

يذكر أن المسلسل يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إنتاج شركة "سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى،

ويشارك في بطولته محمد عبدالرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف.