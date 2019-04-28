كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فهمي مع هيفاء وهبي في كواليس "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حمس الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة جديدة مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من كواليس مسلسله الرمضاني المقبل "الواد سيد الشحات".

ونشر "فهمي" صورته مع هيفاء عبر "انستجرام" وظهر فيها أصلع الرأس، وعلق: "هيفاء وهبي مع شخصية (مو صلع) من كواليس "الواد سيد الشحات" اضرب جامد.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن ومحمد أسامة (أوس أوس).