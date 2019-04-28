كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكوميديا تطغى على الأعمال الإذاعية في رمضان المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص عدد من النجوم على تقديم مسلسلات إذاعية "كوميدية" خلال شهر رمضان المقبل، رغم ما تحققه القنوات الفضائية من انتشار واسع وجماهيرية كبيرة، لكن تبقى للإذاعة سحر خاص .

وفي هذا السياق، انتهى الفنان، مصطفى قمر، والفنانة ريهام عبد الغفور، من تسجيل حلقات المسلسل الإذاعي (أناناس) بمشاركة الفنانين: شريف باهر، وندى بسيوني، وأحمد صيام، وتأليف أحمد فتيحة، وإخراج علي مصيلحي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول شاب وفتاة بينهما قصة حب منذ الطفولة، وأبعدت بينهما الأحداث، ثم يلتقيان مرة أخرى، ولكن الشاب يُصاب في حادث، وتسعى الفتاة لعلاجه بطريقة حديثة من خلال جهاز جديد.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل على إذاعة الشرق الأوسط.

كما لا يغيب الفنان الكوميدي هاني رمزي عن تواجده عبر الإذاعة كعادته كل عام حيث يقدم "قمر في سكة سفر" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي "كوميدي".

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، بينهم الفنانة: انتصار، وأحمد حلاوة، وضياء الميرغني ، تأليف فينان نبيل، وإخراج محمد صباح، وموسيقى وألحان، حلمي بكر.

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وقد انتهى فريق العمل من تسجيل الحلقات، وعمليات المونتاج والمكساج ، وتركيب المؤثرات الصوتية، تمهيدا ليكون العمل جاهزا للبث مع بداية أول أيام شهر رمضان المقبل.

وتقدم الفنانة، حلا شيحة، المسلسل الإذاعي "نوسة نحلة ثانك يو"، تأليف نهاد وحيد حامد، إخراج صفي الدين حسن، ومن المقرر بثه عبر أثير إذاعة راديو النيل.

وانتهت حلا شيحة، من تسجيل 10 حلقات كاملة من المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار شعبي كوميدي حول شخصية نوسة " التي سبق وقدمتها في فيلم "اللمبي" منذ عدة سنوات.

ويقدم الفنان ، أحمد بدير ، والفنانة نشوى مصطفى المسلسل الإذاعي "شتات الشهبندر"، والمقرر بثه عبر أثير "شبكة القاهرة الكبرى". ويشارك في بطولته : نادية رشاد ، وأنعام الجريتلي، و إخراج أمجد أبو طالب.

ويطل الفنان طارق عبد العزيز في رمضان المقبل على موجات إذاعة شبكة البرنامج العام من خلال مسلسل "برنس ونص" ، من إخراج محمد لطفي.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال كوميديا الموقف ، ويشارك فيه : نانسي صلاح، وأحمد سلطان، وإسلام إبراهيم.