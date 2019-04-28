“في الوقت الغلط” إلى الواجهة من جديد وكارول سماحة تعلّق: “لا يصح إلا الصحيح”

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم رمرور ثلاث سنوات على إصدارها، عادت أغنية “في الوقت الغلط” التي صدرت بصوت النجمة اللبنانية كارول سماحة كشارة لمسلسل “وعد” مؤخرًا إلى الواجهة من جديد.

ويتناقل روّاد الإنترنت مقطع الفيديو الذي تظهر فيه كارول سماحة وهي تؤدي الأغنية خلال الحلقة التي حلّت بها ضيفةً على برنامج “معكم منى الشاذلي” منذ أيام بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي تعليقها على انتشار الأغنية مجددًا، ردّت كارول سماحة على تغريدة أحد المعجبين عبر موقع “تويتر” حين قال: “بعد ٣ سنين على إطلاق أغنية مسلسل وعد في الوقت الغلط ، تعود الأغنية حديث الناس عبر سوشيل ميديا ،بعد أن غنتها النجمة كارول سماحة في برنامج معكم منى الشاذلي .. هذا دليل نجاح إختيارات كارول”، فكتبت بتغريدة لها: “لا يصح إلا الصحيح”.

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أغنية “في الوقت الغلط” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم، أمّا مسلسل “وعد” فخاضت به مي عز الدين سباق دراما رمضان في عام 2016 وحقق حينها نجاحًا لافتًا عبر شاشة “ام بي سي – مصر”.

لمشاهدة فيديو أغنية “وعد”: