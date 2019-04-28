نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 51 دقيقة مضت التعليقات على فوضى المشاعر يترجمها نادر الأتات في حالة إبداع مع “روتانا” – بالفيديو مغلقة

متابعة بتجـــــــــــــرد: في أوّل تعاون بينه وبين شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، طرح النجم اللبناني نادر الأتات عمله المصوّر الجديد لأغنية “حالة فوضى” التي كان قد أطلقها منذ شهر تقريبًا وحققت نجاحًا لافتًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

الكليب يحمل توقيع المخرج اللبناني المبدع سعيد الماروق ويترجم موضوع الأغنية في حبكة درامية تحمل عمقًا واسعًا لحالة الفوضى التي يتسبّب بها ألم الحبّ.

يكشف نادر الأتات في العمل عن قدرات تمثيلية لم يسبق أن ظهرت في شخصيته الفنية الإستثنائية، فيطلّ على الجمهور مشتّتًا في حالة فوضى من المشاعر والعذاب والبكاء، تمامًا كما كلمات الأغنية التي تناقش صراعًا بين قرار ترك الحبيب أو البقاء رغم الألم.

كعادته يُغرّد نادر الأتات منفردًا في سرب خاص اختاره لنفسه منذ بداياته الفنية، واليوم مع “روتانا” يعود ليثبت تميّزه على الساحة الغنائية. العمل يبشّر بتعاونات مميّزة لا شكّ أن المستقبل القريبة سيكشف عنها بين “نجم الشباب” والشركة الأعرق في عالم الإنتاج الفني بالوطن العربي.

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تجدر الإشارة إلى أن أغنية “حالة فوضى” من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ.

لمشاهدة فيديو كليب “حالة فوضى”:

صور من فيديو كليب “حالة فوضى”: