"ليالي المسرح الحر" يكرّم 4 ممثلات من الأردن والكويت

كرّمت الدورة الـ14 من مهرجان ليالي المسرح الحر في الأردن، 4 ممثلات من عمَّان والكويت، يوم السبت بالمركز الثقافي الملكي، في إطار الاحتفاء بالمرأة العربية وإبداعها.

وشمل التكريم الممثلة الكويتية سعاد العبدالله، والممثلتيْن رانيا فهد ومرام أبوالهيجاء من الأردن، إضافةً إلى الممثلة والمخرجة الأردنية مجد القصص، التي اعتذرت عن عدم الحضور.



وبدأ برنامج الافتتاح بعرض فني للمخرج إياد شطناوي بعنوان "قلب المدينة" والمستمد من شعار المهرجان هذا العام "المسرح قلب المدينة"، وأعقبه العرض المسرحي السويسري "تحيا الحياة" للمخرج أندريه بينا.

Advertisements

وتشارك في المهرجان عروض من الأردن ومصر وفلسطين والكويت والعراق وليتوانيا وجورجيا وإيطاليا، فيما تقدّم فرقة المسرح الحر عرضاً خارج المسابقة الرسمية بعنوان "نساء بلا ملامح"، من بطولة علي عليان وأريج دبابنة ورناد ثلجي وحلا طوالبة.

ويقيم المهرجان، الإثنين، ملتقى الشهادات الإبداعية تحت عنوان "تجارب نسوية .. تاريخ ومسيرة" بمشاركة فنانات من الأردن ولبنان وتونس والمغرب.

وتستمر عروض وأنشطة المهرجان حتى 2 مايو/أيار المقبل، حيث يقدّم في الختام عرض "كولاج صامت"، وهو نتاج ورشة عمل تُقام طوال أيام الحدث.