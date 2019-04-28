Apr 28, 2019 فاجأ الممثل المصري أحمد فهمي، بظهوره برفقة النجمة اللبنانية هيفا وهبي في كواليس مسلسله الجديد “الواد سيد الشحات” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك. Advertisements ونشر “فهمي”، على حسابه على انستغرام صورة تجمعه مع هيفا من كواليس تصوير المسلسل حيث ستطل كضيفة شرف. وكتب احمد فهمي: “هيفا وهبي مع شخصية “مو صلع” من مسلسل الواد سيد الشحات.. اضرب جامد”. مسلسل “الواد سيد الشحات” تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندي ومن إنتاج “شركة سينرجي”، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن “توتا” إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، حميد الشاعري وغيرهم.







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كانت هذه تفاصيل خبر الصورة الأولى لـ هيفا وهبي في مسلسل “الواد سيد الشحات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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