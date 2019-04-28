الارشيف / فن ومشاهير

تايلور سويفت بإطلالة أغنيتها الجديدة.. 7 اتجاهات موضة لصيف 2019!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادتْ نجمةُ البوب تايلور سويفت إلى دائرة الأضواء وذلك بإصدارها ألبومًا جديدًا، وقبل نشر فيديو كليب أغنيتها الجديدة شاركت سويفت مع متابعيها عددًا من الصيحات المفضلة لديها على "إنستغرام"، والتي باتت ترتديها كثيرًا في الآونة الأخيرة سواءً على السجادة الحمراء أو في الشارع، ويبدو أن الكثير منها هي من الاتجاهات الرئيسية لصيف 2019.

ظلال الباستيل

bdfd4d1def.jpg

تقريبًا في كل ظهور لها في الفيديو طغت ظلال الباستيل على إطلالة النجمة خصوصًا الوردي والأزرق.

الكشكشة

de3cce2580.jpg

ظهرت سويفت في الفيديو وهي ترتدي فستانًا ورديًا غنيًا بالكشاكش، وربما أنت أيضًا قد ترغبين في ارتداء توب صيفي مكشكش.

التاي داي Tie-Dye

ca5ceceebf.jpg

على غرار صديقتها المقرّبة جيجي حديد، احتضنت تايلور سويفت صيحة التاي داي التي عادت لنا من حقبتي الثمانينات والتسعينات.

بدلة الشورت

Advertisements

02e553e31a.jpg

تعدُّ بدلات الشورت من أبرز صيحات موسم ربيع وصيف 2019، وقد ارتدت نسخةً منها في الفيديو.

بوت الويسترن الأبيض

021aa07b49.jpg

نسّقت سويفت بدلة الشورت في الفيديو مع زوج من أحذية البوت الأبيض بنمط الويسترن.

الفوشيا

2f3bae7e8c.jpg

اعتمدتْ سويفت فستانًا بظل الفوشيا الصارخ الذي يُعد من أبرز ظلال صيف 2019 في الفيديو.

أقراط القلب

337a2d03be.jpg

ظهرت سويفت مرتين وهي ترتدي أقراط القلب في الفيديو، مما يُثبت أن هذه الصيحة من المجوهرات لا تزال قوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تايلور سويفت بإطلالة أغنيتها الجديدة.. 7 اتجاهات موضة لصيف 2019! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا