تايلور سويفت بإطلالة أغنيتها الجديدة.. 7 اتجاهات موضة لصيف 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادتْ نجمةُ البوب تايلور سويفت إلى دائرة الأضواء وذلك بإصدارها ألبومًا جديدًا، وقبل نشر فيديو كليب أغنيتها الجديدة شاركت سويفت مع متابعيها عددًا من الصيحات المفضلة لديها على "إنستغرام"، والتي باتت ترتديها كثيرًا في الآونة الأخيرة سواءً على السجادة الحمراء أو في الشارع، ويبدو أن الكثير منها هي من الاتجاهات الرئيسية لصيف 2019.

ظلال الباستيل

تقريبًا في كل ظهور لها في الفيديو طغت ظلال الباستيل على إطلالة النجمة خصوصًا الوردي والأزرق.

الكشكشة

ظهرت سويفت في الفيديو وهي ترتدي فستانًا ورديًا غنيًا بالكشاكش، وربما أنت أيضًا قد ترغبين في ارتداء توب صيفي مكشكش.

التاي داي Tie-Dye

على غرار صديقتها المقرّبة جيجي حديد، احتضنت تايلور سويفت صيحة التاي داي التي عادت لنا من حقبتي الثمانينات والتسعينات.

بدلة الشورت

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تعدُّ بدلات الشورت من أبرز صيحات موسم ربيع وصيف 2019، وقد ارتدت نسخةً منها في الفيديو.

بوت الويسترن الأبيض

نسّقت سويفت بدلة الشورت في الفيديو مع زوج من أحذية البوت الأبيض بنمط الويسترن.

الفوشيا

اعتمدتْ سويفت فستانًا بظل الفوشيا الصارخ الذي يُعد من أبرز ظلال صيف 2019 في الفيديو.

أقراط القلب

ظهرت سويفت مرتين وهي ترتدي أقراط القلب في الفيديو، مما يُثبت أن هذه الصيحة من المجوهرات لا تزال قوية.