بيونسيه بين عشرات الأحذية.. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أحدث جلسة تصويرٍ لها، ظهرت المغنية العالمية بيونسيه، وسط عشرات من أزواج الأحذية الرياضية، وذلك من أجل الترويج للعلامة التجارية الشهيرة أديداس.

ونشرت النجمة لقطات جلسة التصوير عبر حسابها في إنستغرام، وهي ترتدي بدلةً حمراء مخصصة لموسم صيف 2019، وتعمدت الظهور وسط عددٍ ضخمٍ من الأحذية الرياضية التي تمتلكها العلامة التجارية، لإظهار مدى تنوع وقوة أديداس، ولإعطاء لمحةٍ عن العملية الإبداعية وما ستقدمه مع المجموعة الجديدة.

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، كشفت النجمة عن شراكتها مع أديداس لإعادة إطلاق مجموعتها "Ivy Park athleisure"، والتي قالت عنها بأنها شراكة العمر بالنسبة لها.

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وعلقت في بيانٍ خاص قائلةً: "إننا نشارك فلسفة تضع الإبداع والنمو والمسؤولية الاجتماعية في طليعة الأعمال، إنني أتطلع إلى إعادة إطلاق وتوسيع "Ivy Park" على نطاق عالمي حقيقي مع قائد ديناميكي كشركة أديداس".

وأعلنت بيونسيه عن مجموعة Ivy Park للياقة البدنية في عام 2016، خلال فترة حملها بتوأمها، كاحتفالٍ بهما في ذلك الوقت.