عبير صبري تحتفل بعيد زواجها الأول

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: احتفلت الفنانة عبير صبري بعيد زواجها الاول من المحامي أيمن البيّاع في حفل بسيط أُقيم في دبي. ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستغرام." معلقة: "احتفالنا انا وحبيبي مع الاصدقاء بعيد زواجنا الاول في دبي"، فيما ظهر أمامهما قالب حلوى حمل صورتهما. ما يؤكد أنها تزوجت بفترةٍٍ طويلة قبل إعلان الخبر عند توثيقه رسمياً في السفارة المصرية بالإمارات خلال شهر يوليو الماضي.



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