"مياس" اللبناني يفوز بلقب "أرب جوت تالنت" في موسمه السادس

استطاع فريق Mayyas أن يقتنص لقب برنامج المواهب "عرب غوت تالنت"، بعد أن أبهر الجميع باستعراضه الراقص، خاصة عندما تحول المتسابقون إلى طاووس ضخم على خشبة المسرح، حيث خطف الفريق الأنظار باستعراضه الراقص على مسرح Arabs Got Talent، خاصة في بدايته عندما خلق المتسابقون طاووساً راقصاً كبيراً، وأخذوا يقدمون حركاتهم اللافتة فاشتعل المسرح في الحال.

وأكثر ما لفت الانتباه في عرض فريق Mayyas في الحلقة الأخيرة من الموسم السادس من عرب جوت تالنت، هو تقديمهم حركات راقصة على أغنية فوازير النجمة الاستعراضية شريهان، الأمر الذي دفع مقدمة البرنامج ريا أبي راشد أن تسأل الفنان أحمد حلمي هل من الممكن أن ينتج لهم فوازير العام المقبل؟ فأجاب بالتأكيد، حيث وأبدت الفنانة نجوى كرم إعجابها الشديد بفريق Mayyas، وكيف أنهم استطاعوا إشعال المسرح بفنهم المميز، أما العميد علي جابر فأكد أنهم حقاً محترفون ويقدمون فن فريد ممتع غير متوافر في الوطن العربي.

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أما أحمد حلمي فشدد على أن فريق Mayyas محترف وجاهز لتقديم عروضه مباشرة مع الجمهور، فهم أصبحوا نجوم الآن ويمكنهم شق طريقهم في عالم الفن مباشرة.

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وطلب المسئول عن فريق "مياس" من إدارة قناة mbc مصر، السماح لهم بمشاركة الجائزة مع الثنائي المغربي "ديو اكروبات". فيما أعلن العميد علي الجابر، تلقيه تعليمات من الشيخ الوليد الإبراهيمي، رئيس قنوات mbc، بإعطاء والد فاطمة الزهراء، مبلغ 150 ألف درهم مغربي، نظير تكاليف تعليمها.

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