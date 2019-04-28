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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. سيل من الإشادات بكليب مادونا ومالوما "Medellín".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية مادونا أن تحقق نجاحًا كبيرًا بإطلاقها كليبًا غنائيًا جديدًا مع النجم العالمي مالوما، والكليب يحمل اسم"Medellín" ، وقد وصل نسبة مشاهدة الكليب على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لـ12 مليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط .
وما لفت الأنظار هو تعليق عشاقي ومحبي مادونا ومالوما الذين أشادوا بشكل مكثف عن العمل، حيث جاءت أحد التعليقات لتؤكد أن الكليب عظيم بينما وصف الكثيرون مادونا بأنها "مدهشة" كالعادة ووصفوها بأنها أسطورة الموسيقي.
تعليقات و محبي مادونا ومالوما علي الكليب
تعليقات و محبي مادونا ومالوما علي الكليب (2)
تعليقات و محبي مادونا ومالوما علي الكليب
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