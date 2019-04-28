هل يموت "جون سنو" لينقذ العالم من ملك الليل وجيشه فى الحلقة الثالثة من GOT؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر اليوم عشاق مسلسل Game of Thrones الحلقة الـ 3 من الموسم الثامن والأخير للعمل، وتشهد الحلقة التي ستعرض فجر اليوم، أكبر معارك شبكة HBO على الإطلاق.

حيث ستشهد الحلقة بداية الحرب مع ملك الليل وجيشه، الذى وصل إلى حدود "وينترفل" في الشمال، مع نهاية الحلقة الثانية من العمل، وبعد أن جمع "جون سنو" كل الجيوش التي استطاع جمعها واتجه بهم إلى الشمال، للوقوف معا ضد ملك الليل.

وبالرغم من ذلك ربما تكون وفاة "جون سنو" حتمية من قبل سير "جايمي لانيستر" عندما زار الشمال لأول مرة في الموسم الأول، حيث دار حوار بينه وبين "جون سنو" بعد أن علم الأول بذهاب الثانى إلى الجدار، ليكون من ضمن أفراد الحراسة الليلية.



Game of Thrones

وشكر" جايمي لانيستر" مع نهاية الحوار "جون سنو" على حماية العالم من جميع الأخطار التي تتواجد خلف الجدار، والبرارى وجيش الـ white walkers.

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وبينما كان يشير "جايمى لانيستر" إلى انضمام "جون سنو" إلى أفراد الحراسة الليلية، فقد يكون قد تنبأ بدوره في بناء جيش لمواجهة ملك الليل، والتأكيد على دوره في جعل الجميع يعملون معا لهزيمة الأموات.

وجنبا إلى جنب مع تنبأ " جايمى لانيستر"، يعرف "جون سنو" جيدا أنه يمكن أن ينهى على جيش الموتى، بقتل ملك الليل، وهذا ما أكد في أحدى الحلقات الأخيرة للموسم السابع من المسلسل.

فهل يموت "جون سنو" في حلقة الثالثة من مسلسل Game of Thrones التي ستعرض فجر اليوم لينقذ العالم من شر ملك الليل وجيشه.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.