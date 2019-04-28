شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام اليوم تحيى حفلا غنائيًا فى دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى اليوم النجمة أنغام حفلاً غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من محبى ومعجبى أنغام، وتغنى بعضًا من أغانيها القديمة وأغانى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه.

يشار إلى أن أنغام حصلت على لقب أفضل مطربة عربية بحفل جوائز "الموريكس دور"، الذى أقيم فى بيروت الأيام الماضية، واستلمت الجائزة بحضور زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.

وكانت أنغام قد طرحت ألبومها الأخير بعنوان "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، منها الدرامية والكلاسيكية والرومانسية وأغانى الألبوم هى كالتالى: "حالة خاصة جدًا" كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعى توزيع أحمد إبراهيم، و"هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم، و"حبايبنا" كلمات محمد القاياتى ألحان محمد حمزة توزيع أحمد إبراهيم، "على حسك فى أيامى" كلمات جمال الخولى ألحان خالد عز توزيع أحمد إبراهيم، "ولا دبلت" كلمات نور الدين محمد ألحان أحمد العتبانى توزيع أحمد إبراهيم كما ضم أيضًا كل من "متطمنة" كلمات أحمد المالكى ألحان محمد عبية توزيع أحمد إبراهيم، و"ياريتك فاهمنى" كلمات نادرعبد الله ألحان تامر عاشور توزيع مادى، و"بقول نسياك" كلمات أحمد المالكى ألحان محمد عبيه توزيع وليد فايد، و"نزوة" كلمات سلطان صلاح ألحان خالد عز توزيع نادر حمدى، و"بتوصفنى بتكسفنى" كلمات أمير طعيمة ألحان أحمد زعيم توزيع توما، و"هدنة" كلمات صابر كمال ألحان مصطفى العسال توزيع محمد العشى، و"أساميك" الكتيرة كلمات أمير طعيمة ألحان إيهاب عبد الواحد توزيع مادى، و"ليلى" كلمات كاترين معوض ألحان هشام بولس توزيع طارق عاكف، و"هبدأ من الآخر" كلمات عصام حسنى ألحان مصطفى العسال توزيع كريم أسامة.