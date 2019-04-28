شكرا لقرائتكم خبر عن فى المطار.. مادونا تخفى وجهها بوشاح وتظهر محاطة بحراسها الشخصيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية مادونا أن تتخفى خلال تواجدها فى مطار ماكاران الدولى بلاس فيجاس، حيث سجلت عدسات مصوري "الباباراتزى" عدة صور للنجمة البالغة من العمر 60 عاما مرتدية ملابس باللون الأسود بينما كانت تخفى الجزء السفلى من وجهها بوشاح بنفس اللون مطرز باللؤلؤ .

وظهرت مادونا بالصور التى التقطت لها وهى محاطة بعدد من حراسها الشخصيين حتى أن وصلت لتستقل السيارة التى كانت تنتظرها .

يذكر أن مادونا اطلقت مؤخرًا كليب جديد مع النجم العالمى مالوما، والكليب يحمل اسم "Medellín" .

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