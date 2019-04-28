كاترين جينكينز تخطف الأنظار بتصميم Suzanne Neville بحفلها فى برمنجهام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن ركزت النجمة العالمية كاترين جينكينز الفترة الماضية على "الأمومة" والالتزام بتربية طفلها "إكسندر" التي استقبلته في 2018، عادت كاترين ذات الـ38 عامًا من جديد للأضواء وللتألق.
وأحيت أمس كاترين جينكينز حفلاً مذهلاً في "Symphony Hall" الموجودة في برمنجهام، فقد ظهرت النجمة الشهيرة مرتدية فستانا بتصميم أسطوري باللون الأحمر، حمل إمضاء دار أزياء "Suzanne Neville" وهو الدار المفضل لعدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جنيفر هيدسون وداني داير وغيرهم.
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