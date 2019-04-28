شيرين عبد الوهاب تطرب جمهور الرياض .. وتؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي



كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 أبريل 2019 05:39 مساءً - أجواء غنائية رائعة، وانسجام وتناغم بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وجمهورها، شهدتها حفلتها الغنائية بفندق "هيلتون" في الرياض، العاصمة السعودية.

فبحضور جماهيري غفير، تجاوز 4000 شخص، اختتمت شيرين حفلات الربيع في السعودية، تمهيداً لبدء حفلات الصيف، وقدمت الفنانة المتألقة خلال الحفل باقة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والجديدة.

وكانت الفنانة المصرية قد وصلت إلى الرياض قادمةً من القاهرة، العاصمة المصرية، قبل الحفلة بليلة واحدة، وتحديداً في وقت متأخر من صباح السبت، واتَّجهت مباشرة إلى مقر إقامتها في الرياض، ولم تجرِ أي بروفات فنية على خشبة المسرح، كونها أجرتها في مصر بقيادة المايسترو سعيد كمال، حيث اختاروا 30 أغنية في البروفات، قدموا منها عدداً كبيراً خلال الحفل.

وقد شهد المسرح توفير تجهيزات ضخمة واحترافية فيه، منها الإضاءة، ومعدات الهندسة الصوتية، وذلك قبل الحفلة بيومين، استعداداً لها.

شيرين عايدت الجمهور السعودي خلال الحفلة بقدوم شهر رمضان المبارك، قائلةً: "أبارك لكم بالشهر الفضيل". معربةً عن فخرها وسعادتها بالغناء في السعودية بالقول: "منورين. أنا سعيدة جداً بأنني في الرياض". لتلقى عاصفة من الترحيب.



هذه الحفلة ليست الأولى لشيرين في السعودية، إذ أحيت حفلةً صيف العام الماضي 2018 في مدينة جدة، لكنه كان مخصَّصاً للسيدات فقط، وهذه الحفلة الأولى التي تحييها بوجود العائلات.

وظهر جلياً في الحفل مدى التفاعل الكبير والانسجام الرائع بين الفنانة المتألقة وجمهورها، حيث حرصت على تلبية طلبات جمهورها بتقديم عدد من أعمالها الغنائية.

ولم تقدم شيرين أي تصريح بعد نهاية الحفلة، كما فعلت سابقاً، لكنَّ ابتسامة جميلة، ارتسمت طويلاً على وجهها خلالها، وبدأتها بأغنية "نسَّاي" من أعمال ألبومها الجديد، كما قدمت "الوتر الحساس" من جديدها أيضاً، ووجدت تفاعلاً كبيراً معها من الحضور، نظراً لما تحمله الأغنية من لحن سريع، ومشاعر جيَّاشة.

شيرين، التي أعربت عن شوقها الكبير للقاء الجمهور السعودي مجدداً بنشر إعلان الحفلة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، لم تخذل هذا الجمهور أبداً، حيث قدمت له أجمل الأغنيات، وظهرت خفيفة ظلٍّ على المسرح، والابتسامة لا تفارق محياها، كما رحَّبت بالجمهور كثيراً على مدى ساعتين، قدمت فيهما وصلات غنائية متنوعة، شملت الأغنية العاطفية والحزينة والسريعة.

وخاطبت شيرين الحضور، قائلةً لهم: "أشكركم جميعاً. هذا أهم يوم في حياتي". كما قدمت شكرها إلى زوجها الفنان حسام حبيب الذي كان معها في الحفلة.

واختتمت الفنانة المتألقة حفلتها الثانية في السعودية وسط ترحيب كبير بها من قِبل الحضور.

وقد أفادت اللجنة المنظِّمة للحفلة بأن هناك توجيهات من اللجنة الفنية في هيئة الثقافة وهيئة الترفيه بمنع وسائل الإعلام من إجراء أي لقاء، أو أخذ أي تصريح من الفنانة شيرين عقب نهاية الحفلة، لكننا استطعنا إجراء لقاءٍ مع المايسترو سعيد كمال، الذي أكد لـ "الخليج 365"، أنه لم يتوقَّع هذا الحضور الجماهيري الكبير والعظيم، ما جعل الحفلة ناجحةً بكافة المقاييس، وقال: "أجرينا البروفات في مصر، وقبل الحفلة بساعات، أجرينا بروفات الصوت". وأضاف "لاحظت أن الجمهور شارك شيرين الغناء في معظم الأعمال التي قدمتها، وهذا أمر رائع". كاشفاً أن هذه الفرقة، التي يزيد عمرها عن 15 عاماً، هي فرقة شيرين، مؤكداً إعجابه الكبير بجمهور الرياض الذوَّاق للفن.

أما عبدالله أبو الجدايل، منظِّم الحفلة، فأثنى على الحضور الغفير، مبدياً سعادته بذلك، وقال: "ظهرت شيرين خلال الحفلة سعيدةً جداً على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي واجهناها، منها موافقة الحفلة ليلة الاختبارات، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المبيعات كانت عالية جداً، وهذا أمر نعتز به". وأضاف "شيرين سوبر ستار في الوطن العربي، لذا قمنا باختيارها لإحياء الحفلة، وسعداء جداً بأن نبدأ حفلاتنا بها، والمقبل أجمل".

وكشف أبو الجدايل أنهم وضعوا خطةً للحفلات المقبلة، ستشمل عدداً كبيراً من المدن السعودية، لاسيما في فترة العيد، مبيناً أن التجهيز للحفلة، استغرق ما يقرب من شهرين، بدءاً باختيار الفنانة شيرين وانتهاء بإعداد المسرح، وقال: "كنت أتمنى أن تكون القاعة أكبر، لأن جمهور شيرين كبير جداً".

يشار إلى أن الحفلة الغنائية، جاءت بتنظيم من BULE DIAMONDS التي نظَّمت حفلتها الغنائية الأولى، بدعم من الهيئة العامة للثقافة "اللجنة الفنية"، والهيئة العامة للترفيه.