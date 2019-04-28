Arabs Got Talent: نجوى كرم لـ علي جابر: آه يا أسد وردّ قوي من "مياس" على هذا السؤال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 أبريل 2019 05:39 مساءً - الحلقة الختامية من برنامج "آرابز غوت تالنت" بموسمه السادس والذي فازت فيها "مياس غروب" اللبنانية اختلفت عن كل الحلقات التي شهدها البرنامج طيلة فترة عرضه على محطة "MBC". فقد كانت ليلة أمس استثنائية بكل ما للكلمة من معنى في ستوديوهات "ام بي سي" في بيروت، حيث امتلأت السجادة الحمراء التي وضعت لأول مرة في ختام حلقات البرنامج بضيوف استثنائيين كان أغلبهم من المغرب العربي والخليج.

مازن حايك: الموسم السادس كان الأنجح بامتياز

كما حرصت المحطة كما قال المتحدث الرسمي باسمها مازن حايك لـ"الخليج 365" بأن "تكون الحلقة الختامية بمثابة احتفالية رائعة منذ لحظة وصول الضيوف إلى الستوديو وليس فقط في الداخل حيث تبدع المهارات العربية ".

وتابع حايك: "الفريق الإبداعي في "ام بي سي" أراد أن يكون هناك جواً جديداً من خلال افتراش سجادة حمراء لاستقبال المدعوين وهذا ما لمستوه".

وعن كون الموسم السادس من البرنامج هو الأضعف رفض حايك هذا الكلام، مشيراً إلى أنه "كان الأقوى لناحية مشاركة المواهب وبات منصة للتعبير عن الرأي بشكل فني". وأضاف: "لا أظن أنه يجب أن يكون هناك فقرات غنائية في هذا البرنامج كوننا نقدم برامج غنائية في برامج أخرى".

وكما كشف حايك لـ"الخليج 365" وفي نهاية الحلقة عن أنه "سيكون هناك موسم سابع لبرنامج "آرابز غوت تالنت".

علي جابر: البرنامج بات ناضجاً

العميد علي جابر قال لـ"الخليج 365" إن "الموسم السادس كان عظيماً ونتطلع أن يكون مميزاً على كافة الأصعدة وأعتقد أنه بات للبرنامج قيمة فنية وتقنية وبات برنامجاً ناضجاً وهذا ما يشجعنا ليكون هناك موسم سابع منه".

وعما قالته نجوى كرم في آخر مقابلة لها عن أن علي هو الأقرب لقلبها ردّ عليها بالمثل وهي كذلك الأقرب إلى قلبي".

ريا أبي راشد: قلب مع الجميع

مقدمة البرنامج ريا أبي راشد عبرت لـ"الخليج 365" خلال سيرها على السجادة الحمراء عن سعادتها وحماسها بالحلقة الأخيرة، وأنها قلقة من توتر وخوف المشتركين في نفس الوقت".

ورفضت ريا أن تنحاز لأي فريق دون آخر، مؤكدة أن "قلبها مع الجميع والتصويت هو الذي سيحسم النتيجة ويحدد الرابح".

قصي خضر: علينا أن ندعم المواهب

شريك ريا في التقديم قصي خضر قال لـ"الخليج 365" بعد انتهاء الحلقة أن "أكثر ما أحبه في الحلقة هو العمل الإنساني الذي قامت به فرقة "مياس" وتقديمها ولو مبلغاً بسيطاً لفرقة " Duo Acroba" والنتيجة مرضية وأي شخص وصل إلى النهائيات يستحق الفوز باللقب".

وتابع: "علينا أن ندعم هذه المواهب لتستمر في العاللم العربي، وأن لا يكون تركيزنا فقط على الغناء، لأن هناك مواهب في عالمنا لا مثيل لها وبإمكانها أن تصل إلى العالمية".

ميساء مغربي: قلبي مع كل العرب

الممثلة المغربية ميساء مغربي أكدت لـ"الخليج 365" أن "قلبها مقسوم بين المغرب والسعودية لتحسم كلامها فيما بعد وتؤكد أن قلبها مع كل العرب المشاركين في البرنامج وجميعهم يستحقون الفوز".

ولو كانت ميساء مشتركة في البرنامج ما الفئة التي تقدم عليها ضحكت وقالت: "التطنيش" كونها لا تملك أي مهارة من المهارات التي يمتلكها المشتركون".

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(ماذا قالت ميساءعن زواجها؟ وهل هي حامل؟ الإجابة نكشفها لاحقاً على موقعنا في مقابلة خاصة معها بالفيديو).

جميلة البدوي: لا أجيد غير الغناء

المغنية المغربية جميلة البدوي ورداً على سؤال لـ"الخليج 365" حول الفئة التي تجيدها في حال أرادت الاشتراك في برنامج "آرابز غوت تالنت" قالت: "الغناء ولا أعرف أي شيء آخر". وتحدثت جميلة عن نجاح جلسات "وناسة" التي قامت بها في السعودية واحتلال أغنيتها "فلاش فلاش" المرتبة الأولى على "يوتيوب" .

والدة مدرب "مياس" ترتجف بعد فوزه

بعد صدور النتيجة التقينا السيدة سميرة شرفان والدة نديم مدرب فرقة "مياس" التي كانت ترتجف بعد فوز ابنها حيث قالت لـ"الخليج 365": "قلبي وروحي رقصا فرحاً على المسرح معه، وأنا أفتخر به جداً وسعادتي لا توصف هذه الليلة".

وأشارت شرفان إلى أن نديم كان حلم الرقص يراوده منذ صغره وهي أرادت له أن يكمل دراسته، إلا أن موهبته انتصرت على كل شيء وهذا ما أراده".

قبلات لـ نجوى من علي وأحمد

في الداخل مفاجآت عديدة تميزت بها الحلقة وتابعها الجميع عبر محطة "ام بي سي" أبرزها الأغنية التي أطلقتها نجوى كرم لأول مرة على المسرح بعنوان "بعلق مشنقتو". وتوجهت نجوى بعد عرض ريبورتاج خاص بالعميد علي جابر نظراً لعطاءاته الإنسانية في "ام بي سي أمل" بالقول: "برافو علي وآه يا أسد".

من جهته، علي جابر وبعد أداء نجوى لأغنيتها الجديدة قبل يدها وكذلك فعل الممثل أحمد حلمي. ويبدو أن أعضاء لجنة البرنامج هم اللجنة الوحيدة التي لم تشهد أي مناكفات طيلة عرض حلقات البرنامج على غرار ما يحصل في برامج المواهب الأخرى.

وقائع المؤتمر الصحفي

تلا الحلقة مؤتمر صحفي جمع فرقة "مياس" الفائزة بلقب الموسم السادس من البرنامج مع أهل الصحافة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم مجموعة "ام بي سي" مازن حايك تحدث خلاله نديم مدرب الفرقة عن أن " فرقته قدمت فناً راقياً ورقصاً غير مألوف في عالمنا العربي".

وأضاف: "سنحرص على أن ندخل الدبكة اللبنانية إلى فرقة "مياس" فيما بعد" كونها جزءًا من تراثنا اللبناني". وتابع: "نحن شخص واحد والجائزة المادية سنستثمرها في افتتاح ستوديو خاص بنا".

كما ردّ نديم عن أن قراره بإعطاء مبلغ مادي لفرقة "Duo Acroba" أمر مدبر بالقول: "أبداً وأنا منذ أسبوع راودتني هذه الفكرة كونني أعلم ما هي الصعوبات التي واجهتهم". وأضاف: "الفن ليس منافسة بل هو عطاء وفي الكواليس فرقة "جلهوم" قدموا لي ميدالية ذهبية ولم يكن هناك أي سيناريو مدبر".

من جهته، مازن حايك أكد خلال المؤتمر على أن رئيس مجلس إدارة محطة "ام بي سي" الشيخ وليد الابراهيم منح 150 ألف درهم اماراتي لـ Duo Acroba وستسعى "ام بي سي أمل" لتقديم المساعدة المادية والمعنوية لهما كما ستسلط الضوء إعلامياً على فرقة "مياس".

وفي معرض إجابته على سؤالٍ تطرّق إلى مدى صحة ما يقال عن نيّة MBC إطلاق قناة خاصة بالمغرب العربي، وفيما لو كان ذلك قد انعكس على وجود خمس فرق مغربية تنافست في الحلقة الأخيرة من بين عشرة مُتسابقين، أوضح حـايك: "المغرب العربي غني بالمواهب، وأُذكّر بأن للمشاركة المغربية حصة كبيرة في أغلبية برامج المواهب في المجموعة، عبر مواسمها المتعاقبة، وهذا الأمر ليس جديداً بل طبيعياً ولا علاقة له بخطة النمو والتوسّع التابعة للمجموعة... والأمور مرهونة بأوقاتها.

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