"الشيهانة" فيلم سعودي جديد يعرض في عيد الفطر المبارك



كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 أبريل 2019 05:39 مساءً - كشف الفنان السعودي عبد الله الجريان لـ "الخليج 365 نت " عن الانتهاء من تصوير الفيلم السعودي الجديد "الشيهانة" (من إنتاج القناة السعودية SBC) في كلٍّ من الرياض وتركيا والعاصمة الأردنية عمان، وعمل المونتاج، وتمَّ تسليمُ الفيلم للقناة المُنْتِجَة، حيث أوضح "الجريان"، أن أحداث الفيلم، التي تمتدُّ لنحو ساعة ونصف، تَرْتَكِزُ حول عائلةٍ سعوديةٍ مكونة من أمٍّ وطفلة، يتعرَّضان للاختطاف في أحد الدول الأجنبية على يد أحد الإرهابيين الذين ينتمون لـ"داعش"، ومن ثَمَّ يتمُّ اللجوء إلى السفارة السعودية في هذه الدولة، والتي تقوم بدورها بتقديمِ كلِّ التسهيلات والخدمات التي تمكِّن السُّلْطَاتِ من تحريرِ الطفلة وأمها من أيدي الإرهابيين.

وبيَّن "الجريان"، أن المشاركين في العمل هم ممثلون من السعودية والأردن، حيث قال: "بطلة الفيلم هي الطفلة السعودية ليان الشهري، التي تجسِّد دورَ شخصية (شيهانة)، بالإضافة إلى الفنانة السعودية ميسون الرويلي، التي تجسِّد دورَ (أم شيهانة)، بجانب الممثِّلين خالد صقر وطارق النفيسي من السعودية، والممثلين الأردنيين أنور خليل وجمال المرعي ولينا العمد".

وأضاف "الجريان"، أن فترةَ التصوير استغرقتْ قرابة 3 أشهر، حيث قال: "تَمَّ تصويرُ بعض المشاهد الأولية في الرياض، بعدها انتقلَ طاقمُ العمل لتصويرِ بقية المشاهد في تركيا وعمان"، منوهًا إلى أن الإعلان عن الفيلم سيكون خلال شهر رمضان المبارك، على أن يَتِمَّ عرضُه في دور السينما في السعودية وعدد من الدول الخليجية والعربية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك وعطلة الصيف 2019.