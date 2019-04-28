بالفيديو.. سما المصري تقذف "شيخ الحارة" بحذائها

نشرت الصفحة الرسمية لقناة القاهرة والناس على موقع "فيس بوك" ، "برومو" ثالث من مواسم برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة في السباق الرمضاني المُقبل.

وكتب المسئول عن الصفحة "السنة دي شيخ الحارة مرحمش حد بجد.. جهز نفسك لموسم مليان أسرار ودموع.. مع الإعلامية بسمة وهبة".

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وكشف "البرومو" عن استضافة نجوم الفن وكرة القدم والسياسة، ومن بينهم "ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد آدم، ليلى غفران، رانيا يوسف، سما المصري، ياسمين الخطيب، أحمد سعد، آيتن عامر"، وشهد تساقط دموع بعضهم.