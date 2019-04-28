في ذكرى ميلاد نور الشريف.. تعرف على رسالة ابنته سارة له

قررت سارة ابنة الفنان الراحل نور الشريف، الاحتفال بذكري ميلاد والدها هذا العام بطريقة مختلفة، فوجهت إليه رسالة خاصة عبرت فيها عن مشاعرها ومدي افتقادها له، ونقلها عنها الفنان الكبير صلاح عبدالله تحت عنوان "الحزن اللذيذ"، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

قالت سارة في رسالتها للفنان الراحل: "بابا حبيبي.. كل سنة وأنت طيب ومتهني في الجنة.. كل سنة وأنت روحك مرضية.. كل سنة وأنت حي في قلبي.. كل سنة وأنت حبيبي ولحد آخر لحظة في عمري وأنت حبيبي.. ما بيعيديش يوم إلا وأنا بافكر فيك..

لما باشوف فيلم حلو بابقى عايزة أقولك عليه عشان تشوفه ونتكلم فيه.. لما أسمع موسيقى حلوة لما باعمل أي حاجة بابقى عايزاك تشوفها وتعرفها وأعرف رأيك فيها".

وتابعت: "أنت واحشني قوي وبحبك قوي قوي ورغم إنك مش موجود معانا حبك بيكبر في قلبي كل يوم رغم الغياب.. أنا بقيت أطبخ وطبعا أنت عارف إني ماكنتش أعرف أعمل حاجة.. كل ما باعمل أكلة وتطلع حلوة دايما باتمنى إنك تكون لسة موجود معانا عشان تدوقها".

وأضافت: "أول مرة دخلت فيها مسرحية بعد ما أنت مشيت كانت صعبة عليا قوي كنت حاساك جنبي روحك مجاورة روحي وغصبا عني لقيتني باعيط كان نفسي تكون فعلا جنبي الأكيد إنك مشيت بدري قوي.. لسة في حاجات كتير ماعملنهاش مع بعض.. لسة في كتب ما قرينهاش سوا.. لسة في مسرحيات ما روحنهاش مع بعض.. لسة كان في كلام كتييييييير قوي ما قولناهوش.. ولسة في أحضان كتير ما أخدتهاش منك".

وأخيرًا ختمت رسالتها فقالت: "أنت حبيبي.. مشيت وأخدت حتة كبيرة قوي من قلبي وروحي بس اللي بيصبرني إن أنا منك وإن أنت لسة عايش فيا وفي مي وفي مامي.. عايزة أطمنك إن إحنا الحمدلله كويسين ماتقلقش علينا.. الحاجة الوحيدة اللي ناقصانا وجودك أنت.

