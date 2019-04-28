الجمعة.. ختام "قواعد العشق الأربعون" على مسرح السلام

تقام آخر ليلة عرض لمسرحية "قواعد العشق 40"، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك على مسرح السلام بالقاهرة، التابع للبيت الفني للمسرح.

ويشار إلى أن "قواعد العشق 40" تعد من أهم عروض البيت الفني للمسرح، التي تم تقديمها

على مسارح القاهرة والإسكندرية في أكثر من موسم ناجح، فاق التوقعات على المستوى الجماهيري والنقدي، والمسرحية مأخوذة عن رواية "قواعد العشق الأربعون" للكاتبة إليف شافاق ومصادر أخرى، وتدورأحداثها حول رحلة جلال الدين الرومي في البحث عن شمس التبريزي.

ويذكر ان العرض بطولة بهاء ثروت، وفوزية محمد، وعزت زين، ودينا أحمد، وياسر أبوالعينين، وهاني عبدالحي، ومحمد عبدالرشيد، وإيهاب بكير، وهشام علي، والمطربة أميرة أبوزيد، والمنشد سمير عزمي، وحسام أبوالسعود، وهاني ماهر، وإسلام بشبيشي، إخراج عادل حسان.