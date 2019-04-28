تقام آخر ليلة عرض لمسرحية "قواعد العشق 40"، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك على مسرح السلام بالقاهرة، التابع للبيت الفني للمسرح.
ويشار إلى أن "قواعد العشق 40" تعد من أهم عروض البيت الفني للمسرح، التي تم تقديمهاعلى مسارح القاهرة والإسكندرية في أكثر من موسم ناجح، فاق التوقعات على المستوى الجماهيري والنقدي، والمسرحية مأخوذة عن رواية "قواعد العشق الأربعون" للكاتبة إليف شافاق ومصادر أخرى، وتدور
ويذكر ان العرض بطولة بهاء ثروت، وفوزية محمد، وعزت زين، ودينا أحمد، وياسر أبوالعينين، وهاني عبدالحي، ومحمد عبدالرشيد، وإيهاب بكير، وهشام علي، والمطربة أميرة أبوزيد، والمنشد سمير عزمي، وحسام أبوالسعود، وهاني ماهر، وإسلام بشبيشي، إخراج عادل حسان.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. ختام "قواعد العشق الأربعون" على مسرح السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.