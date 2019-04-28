شاهد.. يارا تحتفل بفوز فريقها المفضل "برشلونة"

احتفلت المطربة اللبنانية يارا، بفوز نادي "برشلونة" الأسباني، وعبرت عن سعادتها بالفوز الذي حققه فريقها المفضل في المبارة الأخيرة أمام "ليفانتي"، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت يارا عبر حسابها صورتها وهي تضع علي كتفها علم الفريق وترفع أخر عاليًا، وعلقت قائلة: "لا جديد على برشلونة



يذكر أن نادي برشلونة الإسباني فاز على نظيره ليفانتي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالأمس على ملعب كامب نو، ضمن الجولة 35 من الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت يارا عبر حسابها صورتها وهي تضع علي كتفها علم الفريق وترفع أخر عاليًا، وعلقت قائلة: "لا جديد على برشلونةيحسم البطولة قبل أن تنتهي كالعادة انه برشلونة يا سادة.. يلا اللي بعدو".يذكر أن نادي برشلونة الإسباني فاز على نظيره ليفانتي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالأمس على ملعب كامب نو، ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني

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