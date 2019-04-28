تعرف على تفاصيل رسالة شريهان للإعلامي شريف مدكور

وجهت الفنانة شريهان، رسالة إلى الإعلامي شريف مدكور بعد إصابته بسرطان في القولون، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت شريهان في تدوينة عبر صفحتها قائلة: "أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً، بيدك الشفاء

ولا كاشف له إلا أنت يا ربّ العالمين. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك أن تشفيه، إنك على كل شيءٍ قدير.. يقين بالله يقين ربي سيشفيك شريف مدكور".