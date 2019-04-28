شاهد.. تامر حسني يحيي 3 حفلات غنائية في شم النسيم

يستعد الفنان تامر حسني، للاحتفال بشم النسيم بإحياء ثلاث حفلات مختلفة، الأولي يوم الاثنين 29 أبريل، بنادي الزهور، ويليها حفلًا بجامعة القاهرة في كلية طب القصر العيني يوم الجمعة الموافق 3 مايو،وأخيرًا حفلًا يوم السبت الموافق 4 مايو، بالجامعة المصرية الروسية في مدينة بدر.
ومن المقرر أن يقدم تامر حسني باقة من أجمل أغانيه التي
يحيها جمهوره وتشعلهم حماسًا، منها "ناسيني ليه، يا أنا يا مفيش، عيش بشوقك، نور عيني، وأخيرًا، 100 وش، بتغيب، يا واحشني، وغيرها".
يذكر أن تامر حسني أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا لصالح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا في ساحة مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
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