كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. 7 قنوات مصرية وعربية تعرض "مملكة الغجر" في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقدت شركة الذهب المنتجة لمسلسل "مملكة الغجر"، مع عدة قنوات تليفزيونية مصرية وعربية وبعض المواقع عبر الانترنيت، لعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

وتتضمن قائمة القنوات التي تعاقدت معها شركة الذهب بشكل رسمي حتى الآن 7 قنوات، هم " النهار ، واوربيت، وايه ار تي، والتليفزيون المصري، وصدي البلد، وروتانا دراما، والظفرة، بالإضافة الي بعض المواقع منها موقع وياك".

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وفي نفس السياق، مازالت عملية تسويق المسلسل قائمة، حيث تتفاوض الشركة المنتجة مع عدد من القنوات الاخرى لشراء حق عرض المسلسل، وسيتم الاعلان عنها خلال الايام المقبلة.

جدير بالذكر، ان القنوات العارضة للمسلسل بدأت في عرض البرومو الخاص بالمسلسل عبر شاشاتها.

يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.