كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على دور هبة عبدالغني في مسلسل "لمس أكتاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة هبة عبد الغني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك" عن البوستر الدعائي الخاص بشخصيتها خلال السياق الدرامي الذي تقدمه بمسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال , المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل عبر شاشة قناة CBC.

وظهرت هبة بالبوستر بشكل مختلفة وجديد عليها حيث ظهرت محجبة وفي هيئة يبدو عليها الرضا والسعادة ، وهذا ما تدل عليها شخصيتها إذ إنها تجسد شخصية "نيفين"وهي زوجة المصارع "كرم جابر"، وهى أم مصرية تتسم بالطيبة .

يشار إلي أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، إيمان العاصى، حنان مطاوع ، وهبة عبد الغني ، محمد عز،شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.