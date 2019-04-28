كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 قناة تعرض مسلسل "الزوجة 18" لـ حسن الرداد في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعكف الفنان حسن الرداد على تصوير المشاهد الداخلية من مسلسل "الزوجة 18" والذي ينافس به في سباق دراما رمضان المقبل، الذي يبدأ بعد أيام قليلة.

ويعد مسلسل "الزوجة 18" هو الأكثر مبيعا بين المسلسلات المصرية، حيث سيعرض على 11 قناة مصرية وعربية وهي قناة القاهرة والناس والنهار والمحور وصدى البلد والظفرة الإماراتية والرشيد العراقية والتليفزيون المصري وقناة أبو ظبي وقناة روتانا دراما وقناة دجلة العراقية وقناة أي آر تي.

مسلسل "الزوجة 18" من بطولة حسن الرداد وهيدي كرم ومحمود البزاوي وشيماء سيف وناهد السباعي وسلوى خطاب ومن تأليف مصطفى السعد وخالد أبو بكر وإخراج مصطفى فكري.