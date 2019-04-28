بالفيديو هكذا تواجه بريتني سبيرز الاكتئاب

واجهت النجمة العالمية بريتني سبيرز حالة من الاكتئاب العاطفي، وذلك بعد توتر علاقتها ودخولها في مشادات مع والدها خلال الفترة الأخيرة، ونتج عن ذلك دخولها مصحة للعلاج النفسي؛ لتخفيف آثار صدمتها العاطفية.

بدأت النجمة العالمية الخروج من أزمتها والعودة لحياتها السابقة التي اعتادت عليها، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات وإنستقرام مقطعاً مصوراً ظهرت من خلاله، وهي تقوم بأداء بعض التمرينات الرياضية الخاصة بعضلة الكتف في منزلها.

يشار إلى أن بريتني قامت في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بالانتقال من التمرين إلى أداء رقصة استعراضية سريعة أثناء أدائها التمرين.

الجدير بالذكر أنه ترددت شائعات خلال الفترة الماضية تفيد بأن بريتني تعيش في حالة ذهول واضطراب، وذلك بسبب تدهور صحة والدها، الأمر الذي لزم دخولها أحد المصحات العقلية، ومن الممكن أن تخضع بريتني للخضوع لجلسات علاج بالصدمات الكهربائية للخروج من أزمة الاكتئاب والهلاوس.



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شاهدي الفيديو :