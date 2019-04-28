جوني ديب يستعد للزواج من فتاة روسية تصغره بـ35 عاماً!

يستعد الممثل الأمريكي جوني ديب، البالغ من العمر 55 عاماً، لتوديع العزوبية والزواج من فتاة من مدينة سان بطرسبورغ الروسية تبلغ من العمر 20 عاماً.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كانت الفتاة الروسية تعيش في لوس أنجلوس منذ عامين، وتعمل راقصة وتُعرف باسم "بولينا جلين"، وقد قابلت ديب في حفلة في العام الماضي.

وتعيش الفتاة الروسية الآن في قصر الممثل الأمريكي ديب، والذي قام بفرض وثيقة على ضيوف منزله بعدم الإفصاح عن علاقته، حيث يعتزم قريباً الزواج منها، ثم يقومان بالسفر إلى روسيا للتعرف على عائلة "جلين".

الجدير بالذكر أن جوني ديب كان متزوجاً من الممثلة أمبر هيرد منذ فبراير 2015، إلا أن طلاقهما تعرض لفضيحة بعدما اتهمته "هيرد" بممارسة العنف الجسدي والنفسي معها، لتمنعه المحكمة من الاقتراب من زوجته إلى العام 2017 عندما أقرت المحكمة قرار الانفصال.

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