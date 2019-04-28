اسيل عمران على Netflix بهذا المسلسل!

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 04:57 مساءً - تستعد شبكة «Netflix» الأمريكية، لعرض المسلسل الكويتي «ماذا لو»، وذلك حسبما أعلنت الممثلة السعودية أسيل عمران أحد أبطال العمل، عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام».
«ماذا لو» تدور قصته حول الاختيار، وكيف على الشخص تحمل مسئولية اختياره مهما كان، وأنه قد يجبر في بعض الأحيان على اتخاذ قرار ما يخالف إرادته، وهو وتأليف فيصل البلوشي، وإخراج حسين دشتي، والمعالجة درامية لعدنان بالعيس.
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