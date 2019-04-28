كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 04:57 مساءً - أحيا النجم المصري عمرو دياب حفلا غنائيا ناجحا في مدينة الجونة، حضره عدد كبير من النجوم.
سافر دياب إلى الجونة برفقة الممثلة دينا الشربيني، ونشرت صفحات داعمة له صورتهما لحظة وصولهما.
كما انتشر فيديو من الحفل ظهرت فيه دينا تقف وسط الجمهور بقرب المسرح، تغني وترقص وتتفاعل مع غناء دياب “بالحب اتجمعنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دينا الشربيني ترقص على “بالحب اتجمعنا” في حفل عمرو دياب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.