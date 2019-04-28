شاهد.. دينا الشربيني ترقص على “بالحب اتجمعنا” في حفل عمرو دياب!

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 04:57 مساءً - أحيا النجم المصري عمرو دياب حفلا غنائيا ناجحا في مدينة الجونة، حضره عدد كبير من النجوم.

سافر دياب إلى الجونة برفقة الممثلة دينا الشربيني، ونشرت صفحات داعمة له صورتهما لحظة وصولهما.

كما انتشر فيديو من الحفل ظهرت فيه دينا تقف وسط الجمهور بقرب المسرح، تغني وترقص وتتفاعل مع غناء دياب “بالحب اتجمعنا”.