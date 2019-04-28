شاهد.. طارق العلي يوضح حقيقة زواجه وطلاقه من هيا الشعيبي

كتب امير فتحي في الأحد 28 أبريل 2019 04:57 مساءً - شارك الفنان طارق العلي، الجمهور على حسابه الشخصي بموقع “إنستقرام”، مقطع فيديو رد فيه على ما تناولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصالحه مع الفنانة هيا الشعيبي، واصفينه بأنه كان طليقها.

ونفى طارق العلي خلال الفيديو صحة ما تردد عن أنه تزوج “هيا” وطلقها قائلا: “للعلم في حساب خلاني طليق هيا الشعبي، يا حساب تأكد من معلومات الفنانة والأخت هيا الشعيبي، زوجها الفنان هاني الطباخ، وللحين يعيشون حياة سعيدة، والله يهنيهما”، مضيفا: “أنا متزوج من أم محمد فقط، ولا أجرؤ على الزواج مرة ثانية”.

وعلق طارق على الفيديو بالقول: “أرجو التأكد من المعلومات قبل نشرها، لأن أعراض الناس ليست سلعة لترويج حساباتكم، ويجب مراعاة مشاعر وحرمة كل بيت، وعلاقاتهم الأسرية، وليالينا ولياليكم حلوة مع أجمل تحية للفنانة هيا الشعيبي وزوجها.. أخوكم طارق العلي”.

ويعود الخلاف إلى امتناع هيا الشعيبي عن السفر مع أسرة مسرحية “تحت الصفر”، إلى دبي، وهي التي تؤدّي في المسرحية دور البطولة، إلى جانب الفنان طارق العلي، ثم توالت حرب كلامية بينهما، وتبادل الطرفان القضايا أمام المحاكم، قبل أن يتصالحا.