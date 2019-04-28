باميلا أندرسون تنسحب من حفل خيري وتهاجم المتبرعين

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انسحبت الممثلة ونجمة الإغراء الأمريكية باميلا أندرسون، من حفل فرنسي لجمع تبرعات لترميم كنيسة نوتردام التي احترقت مؤخرا.

النجمة العالمية البالغة من العمر 51 عاما، قالت إن الناس يغدقون المال بسخاء على كاتدرائية نوتردام، ولكنهم لا يقدمون سوى الفتات حين يتعلق الأمر بأطفال يكابدون أوضاع صعبة.

وكتبت باميلا أندرسون، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” قائلة: أطفال مرسيليا أكثر حاجة إلى المبلغ الذي جرى التبرع به، وهو 100 ألف يورو، أما الكاتدرائية فتلقت حتى اليوم ما يقارب المليار يورو.

وأعربت باميلا أندرسون عن أملها في أن يعاد النظر في التبرعات التي تدفقت للكاتدرائية حتى يتم استخدامها بالطريقة الأنسب.

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وكانت النجمة العالمية قد ظهرت مؤخرا، إلى جانب عادل رامي البالغ من العمر 32 عامًا، وذلك خلال خروجهما من أحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس.

وهناك علاقة عاطفية تجمع نجمة البلاي بوي الشهيرة واللاعب عادل رامي، وكانت الشائعات قد انتشرت خلال الفترة الأخيرة عن انفصال الثنائي، وذلمك قبل أن ترصد عدسات مصوري الباباراتزي نجمة الإثارة باميلا أندرسون برفقة حبيبها لاعب كرة القدم المدافع الفرنسي المغربي الأصل عادل رامي.

وظهرت النجمة العالمية إلى جانب عادل، خلال خروجهما من أحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، والذي تردد أنه عرض عليها الزواج إلاّ أنّها رفضت، مكتفية بالعلاقة العاطفية.

ومن المعروف أن عادل أب لتوأم من صديقته السابقة، بينما باميلا أندرسون لديها ابن يدعى براندون ويبلغ من العمر 22 عاماً، وديلان يبلغ من العمر 20 عاما.