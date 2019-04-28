رغم الحكم بسجنها.. الراقصة جوهرة تحيي حفل جديد في الإسكندرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الراقصة الروسية جوهرة، حفل زفاف في الإسكندرية وذلك بعد أيام قليلة من الحكم بحبسها عام مع النفاذ، وأنباء عن هروبها خارج القاهرة.

ونشرت جوهرة فيديو للحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، ويعد هو الحفل الأول لها بعد قرار المحكمة بحبسها.

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وكانت محكمة الجيزة، قد قضت بحبس الراقصة جوهرة، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور المصري.

بدأت الواقعة عندما تمكنت قوات الأمن من ضبط الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا”، وشهرتها جوهرة، أثناء رقصها في ملهى ليلي بالجيزة، وأشارت التحريات إلى أن قرار ضبط الراقصة كان في فبراير 2018، وذلك بعدما تم فحص الفيديو، وتبين أن الراقصة لم تكن ترتدي بدلة رقص مطابقة للمواصفات.

وكانت جوهرة، قد خرجت عن صمتها لتنفي في تصريحات صحفية، كل ما تردد حول هروبها من تنفيذ الحكم بحبسها، مؤكدة أن سبب اعتذارها عن عدم إحياء حفلات الزفاف التي تعاقدت عليها مؤخرا ليس بسبب هروبها كما تردد، ولكن بسبب إصابتها بذبحة صدرية لم تمكنها من القدرة على الحركة أو الحديث