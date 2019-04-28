على نغمات فوازير شيريهان فريق «مياس» يقتنص لقب Arabs Got Talent.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

شهدت الحلقة الأخيرة من الموسم السادس لبرنامج Arabs Got Talent، تتويج حامل لقب البرنامج لهذا الموسم.

واستطاع فريق «مياس» اللبناني، أن يقتنص لقب البرنامج على نغمات فوازير الفنانة المصرية شيريهان، في العرض الذي قدموه في الحلقة الأخيرة.

وكان الفريق قد حصل على الباز الذهبي، خلال حلقات تجارب الأداء من الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والتي وعدت بتصوير فيديو كليب مع الفريق، وهو الأمر الذي أوفت به في الحلقة الأخيرة وصورت معهم فيديو أغنية “علق مشنقتو”.

و جوائز حامل اللقب لهذا العام، هي عبارة عن سيارة شيفرولية “بليزر 2019”، بالإضافة إلى شيك بقيمة 200 ألف ريال سعودي.

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كما شهدت الحلقة مفاجأة أخرى، وهي إعلان الإعلامي اللبناني علي جابر، عن جائزة اسثنائية في برنامج Arabs Got Talent، قائلًا: «باسم مجموعة mbc وباسم رجل الأعمال وليد آل إبراهيم، تم تخصيص مبلغ 150 ألف درهم لتعليم فاطمة الزهراء، عضو فريق “Duo Acrobat”.

وجاء ذلك بعد إعلان مدرب فريق”مياس”، بتقاسمه الجائزة مع “Duo Acrobat”، وذلك بسبب حالته المادية.

كما أعلن علي جابر، عن وجود موسم سابع للبرنامج ولكنه لم يحدد موعد إنطلاقه، واصفًا هذا الموسم بأنه من أفضل الموسم التي تم تقديمها في البرنامج.

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج مكونة من الإعلامي اللبناني على جابر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان المصري أحمد حلمي، ويتم اختيار حامل اللقب من خلال تصوير الجمهور عليه.