رامي عياش يروج لكليبه الجديد بمقطع فيديو مع ابنته.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأ الفنان اللبناني رامي عياش محبيه، ونشر مقطع فيديو مميز، ظهر فيه يغني لابنته «آيانا» أغنيته الجديدة «قصة حب».
البوب ستار ارفق الفيديو بتعليق كتب فيه: «هيدي قصة حب عن جد»، واللافت أن الطفلة الرضيعة تفاعلت مع غناء والدها وعزفه، حتى أنها اصدرت صوتاً مبهجاً، وهي اللقطات التي اثارت اعجاب فانز النجم اللبناني، حيث تفاعلوا مع الفيديو بتعليقات غازلوا فيها طفلة عياش، مؤكدين أنها تزداد شبهاً له كلما تقدم عمرها.
يُذكر أن رامي عياش تزوج من مصممة الأزياء داليدا بعد قصة حب جمعتهما يوم 24 أغسطس عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنهما الأول «آرام» يوم 20 مارس عام 2016، و«آيانا» يونيو الماضي.
من ناحية أخرى، طرح رامي عياش عدد من أغاني ألبومه الجديد، وهم «وصفولي عيونك»، «حابب»، «لو أحلامي»، «ساعة الغروب»، «أم الدنيا»، «بالأفراح»، «بعقلين»، كما طرح كليب جديد لأغنية «قصة حب»، وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وتوزيع جان مارى رياشي، إخراج فادي حداد.
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