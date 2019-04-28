وعد في أجازة سياحية بكوريا الجنوبية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة السعودية وعد في أجازة سياحية للمتعة والاستجمام، إلى كوريا الجنوبية، وحرصت على مشاركة الفانز بصور من أجواء أجازتها.

وعد انطلقت في شوارع مدينة سول، العاصمة وأكبر مدن كوريا الجنوية، واستمتعت بزيارة أهم معالمها السياحية، ونشرت صوراً من مزاراتها المختلفة، معربة عن اعجابها بالبلد في تعليق كتبت فيه: «شي الوحيد اللي يبقي الصوره للذكره كوريا بلد جميل وشعب اجمل»، وذلك على الرغم من برودة الأجواء وما تشهده من نزول أمطار خلال تلك الفترة، حيث تمنى لها الفانز أجازة سعيدة وممتعة.

يُذكر أن وعد اطلقت مؤخراً أغنية جديدة، بعنوان «المشكلة»، وذلك ضمن خطتها الفنية التي تقوم على طرح أغنيات «سنجل» كل عدة أشهر، وهي من كلمات علي الفريداوي وألحان علي صابر، وتوزيع حسام كامل، كما طرحت أغنية شعبية باللهجة المصرية لأول مرة في تاريخها الفني، وهي أغنية «كاس العذاب»، وهي من تأليف الشاعر فضل الراوي، والملحن شادي، وتوزيع أسامة عبدالهادي.