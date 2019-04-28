هيفاء وهبي تعود للشعر الطويل بـ«لوك» عشريني في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور ميشال العريّه، وقد شاركت متابعيها بلقطات مميزة منها.

هيفاء التي فاجأت محبيها بشعرها القصير منذ فترة قريبة، عادت للشعر الطويل مرة أخرى في الجلسة التي تألقت فيها بـ«لوك» كاجول، ارتدت فيه بنطلون جينز شديد التمزق، ونسقت معه «بادي» أبيض تضمن صورة لحيوان الشمبانزي، ووضعت فوقه جاكيت جلدي فضي.

Advertisements

في الوقت الذي رفعت فيه شعرها للخلف بتسريحة «ديل حصان»، مستعينة بشعر طويل مستعار، وهي الطلّة التي نالت اعجاب محبيها، حيث أكد أغلبهم أن هيفاء بدت فيها فتاة عشرينية، أكثر حيوية.

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد احتفلت مؤخراً بإطلاق علامة تجارية باسمها في عالم الأزياء تحمل عنوان «Beau Voyou»، وهو المشروع الذس وصفته الفنانة بالحلم الذي تحقق.

من ناحية أخرى، تجهز هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة بعنوان «قعدة وبتفرج»، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، حيث كان ألبوم «حواء» آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية على الساحة الغنائية.