أول ظهور لشريف مدكور بعد إصابته بالسرطان.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الإعلامي المصري شريف مدكور مؤخرا عن إصابته بورم سرطاني في القولون، مشيرا إلى أنه سيجري عملية جراحية في أول شهر رمضان القادم لإزالته.

وعلى الرغم من مرضه، قرر الإعلامي المصري استكمال تقديم برنامجه “4 شارع شريف” على قناة “الحياة”، وفي أول ظهور له حرص على توجيه الشكر لكل من سأل عنه وتمنى له الشفاء.

شريف قال إنه خضع لفصح طبي بالمنظار على الأمعاء، يوم الثلاثاء الماضي، ونشر صورته من داخل المستشفى وقتها، وفوجئ بتلقيه آلاف الرسائل من أصدقائه بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية من الكثيرين للاطمئنان على حالته، ووجه لهم الشكر جميعا.

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الإعلامي المصري كشف المزيد من التفاصيل عن مرضه، حيث أكد أن التحاليل كشفت أنه مصاب بورم خبيث وليس حميد، وأنه سيخضع لعملية جراحية في أول أسبوع من شهر رمضان لإزالته تماما.

وأضاف: “طول عمري كنت أشجع ضيوفي بالبرنامج الذين أصيبوا بالسرطان، وكنت أقول لهم أنه مثل الانفلونزا تماما، ويمكنهم التغلب عليه، ولكن وضعني الله في نفس الاختبار، وقررت أن أمارس عملي بشكل طبيعي، خاصة وانني لا أعاني من أوجاع بسبب الورم”.

وأكد الإعلامي المصري أنه تلقى خبر إصابته بالسرطان بقوة، وأنه سيقضي عليه بإيمانه بالله وبقوته وعزيمته ودعم كل من حوله.