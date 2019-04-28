«الشبشب والشماعة».. وسائل والدة ناهد السباعي في عقابها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي، وسائل والدتها المنتجة المصرية ناهد فريق شوقي، في تأديبها إذا أخطأت.

وقالت خلال لقائها برفقة والدتها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية cbc، إن وسائل والدتها لعقابها هي “الشبشب والشماعة”، مؤكدة أن الخناقات بينهما تكون بسبب شاحن الموبايل وكذلك رأس السمكة.

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وأضافت، أنه في إحدى المرات قامت والدتها بكتم أنفاسها بالمخدة وهي طفلة بسبب مكالمة هاتفية في وقت متأخر، وذلك وسط استغاثة شقيقها الأصغر.

وأكدت ناهد، أن سبل إرضاء ومصالحة والدتها متعددة ومنها الشيكولاتة والورد الأزرق والموف، ولو كانت المشكلة عويصة فإن الرشوة تكون بخاتم ووالدتها هي من تحدده أيضًا.

من ناحية اخرى، تشارك ناهد السباعي، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «الزوجة الـ 18»، وهو من تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكرى ويشارك فى بطولته حسن الرداد، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وهيدي كرم، وشيماء سيف، وإيناس كامل، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومحمود الليثي، وكوكي، وآية سماحة ومروة الأزلي، وعدد آخر من الفنانين.