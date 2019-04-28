أمير كرارة «حلاق» ماهر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أمير كرارة بمقاطع فيديو له وهو يقوم بحلاقة شعر عدد من العاملين معه في أعماله الفنية.

كرارة كشف السر وراء ذلك، بقوله إنه طوال عمره ينظر لمهنة الحلاق باحترام شديد، للدرجة التي جعلته يتعلم أصول هذه المهنة حتى يجيد تصفيف الشعر وحلاقته بشكل احترافي.

وعن سبب تصويره لهذه الفيديوهات ونشرها على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الفنان المصري أنه صورها على سبيل التسلية ليس أكثر.

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يذكر أن الفنان المصري أمير كرارة يقوم حاليا بتصوير مشاهده المتبقية من مسلسله “كلبش 3”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

ويشارك في بطولة مسلسل “كلبش 3” كل من الفنان هشام سليم، والفنانة يسرا اللوزي، والفنان أحمد العوضي، والفنان ناصر سيف، والفنان أشرف مصيلحي، والفنن عمر الشناوي، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

كما يصور كرارة مشاهده في فيلم “كازابلانكا”، ويشاركه بطولته الفنانة غادة عادل، والفنان إياد نصار، والفنان محمود البزاوي، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك.